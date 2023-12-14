شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تواصل حرب المسيرات بجبهات روسيا وأوكرانيا.. وموسكو: نرصد تراجع دعم أميركا لكييف والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تشهد الجبهات الروسية الأوكرانية، الخميس، يوماً جديداً من الاقتتال الدامي والتصعيد، حيث تحاول القوات الروسية تحقيق المزيد من المكاسب والسيطرة على الأراضي الأوكرانية، فيما تحاول كييف استعادة وتيرة تلقي المساعدات العسكرية الغربية مثلما كانت قبل اندلاع حرب غزة.

وفي آخر التطورات الميدانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت واعترضت 9 طائرات أوكرانية مسيرة فوق مقاطعتي كالوغا وموسكو.

يأتي ذلك فيما قالت خدمات الطوارئ في وقت مبكر من اليوم إن هجوما بطائرة مسيرة على منطقة أوديسا بجنوب أوكرانيا أدى إلى إصابة 11 شخصا بينهم ثلاثة أطفال.

وذكرت عبر “فيسبوك” أن الهجوم أدى إلى اندلاع النيران في سيارة وموقع صناعي. وأصيب 11 مبنى بأضرار. ونُقل خمسة أشخاص إلى المستشفى لتلقي العلاج. وكان أوليه كيبر، حاكم منطقة أوديسا، قال في وقت سابق إن شخصا توفي في المستشفى متأثرا بجروح أصيب بها خلال هجوم في اليوم السابق.

يأتي ذلك فيما قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، في مقابلات نشرت الأربعاء، إن روسيا ترصد تراجعا في الدعم العسكري الأميركي لأوكرانيا، فيما تعاني كييف من انتكاسات في ساحة المعركة.

جاء حديث بيسكوف إلى وسائل إعلام روسية بعد أن أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي محادثات في واشنطن لتأمين مساعدات عسكرية جديدة بأكثر من 60 مليار دولار متعثرة بسبب خلافات في الكونغرس.

وقال بيسكوف لصحيفة “إزفستيا” اليومية: “لقد وعدهم نظام كييف بأنه إذا منحتمونا 100 مليار دولار فسنحقق النصر في ساحة المعركة.. وأدرك الأميركيون الآن أنهم تعرضوا للخداع. ليس هناك نصر في ساحة المعركة، ومن المؤكد أن القوات الأوكرانية تفقد مواقعها بسرعة”.

وتابع بيسكوف أن الأميركيين “بدأوا حقا.. في طرح هذا السؤال على أنفسهم: ما الذي ينفقون عليه هذه الأموال؟”.

وقال بيسكوف في مقابلة مع قناة “روسيا 24” التلفزيونية إن أوكرانيا وعدت “بانتصارات هائلة” في الهجوم المضاد الذي أطلقته في يونيو مع تحسن الطقس.

وتابع: “لكن الثلوج اختفت ولم يحدث شيء. وتساقطت الثلوج مرة أخرى ولم يحدث شيء. والأميركيون يتساءلون، هل ينبغي عليهم الاستمرار في القيام بذلك؟” وفقا لـ “العربية”.

وقال بايدن لزيلينسكي خلال محادثات يوم الثلاثاء إنه لن يتخلى عن أوكرانيا وكذلك لن يتخلى عنها الشعب الأميركي. إلا أن زيارة زيلينسكي لواشنطن انتهت من دون أي التزام بتقديم المزيد من الدعم الأميركي لأوكرانيا.