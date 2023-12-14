شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب العربى الناصرى مشيدا بالانتخابات الرئاسية: أظهرت وعى المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور محمد أبو العلا رئيس الحزب العربى الديمقراطى الناصرى، بالمشاركة الفعالة للشعب المصرى فى الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا: أن وعي المصريين وإحساسهم بالمخاطر دفعهم للنزول أفواجا إلى اللجان الانتخابية.

ووجه، الشكر إلي الشعب المصرى العظيم لمشاركته الإيجابية في الانتخابات الرئاسية على مدار أيام الإنتخابات الثلاثة، قائلا: "أن مشاركة الشعب المصري في العملية الانتخابية رسالة قوية وواضحة للعالم، بأن مصر تسلك درب الديمقراطية والمشاركة الفعالة".

وأشار، إلى أن نسب المشاركة الكبيرة في الانتخابات الرئاسية تدل عن الوعي الكامل لدى المواطنين في ممارسة الواجب الوطني، ويعزز تفعيل المادة الخامسة من الدستور المصرى بالتعددية السياسية والحزبية و التداول السلمي للسلطة.

وقال الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربي الناصري ، أن الشعب المصري العظيم أثبت أن معدنه الأصيل وعشقه لتراب الوطن يظهر وقت المحن والأزمات، ليعلن للعالم أجمع أن مستقبل بلاده لا يرسمه إلا المصريون، مؤكدا: أن الشعب المصري وجه لطمة قوية على وجه الإمبريالية العالمية وكافة القوى الاستعمارية، من خلال مشهد الانتخابات الرئاسية غير المسبوق.

كما ثمن الحزب العربي الناصرى، الدور الكبير للهيئة الوطنية للانتخابات ورجال القضاء والشرطة المصرية ويتقدم لهم بخالص الشكر على جهودهم الكبيرة في تأمين المقار الانتخابية والناخبين وتقديم كافة التسهيلات إلى ذوي الهمم وكبار السن، الذين حرصوا على المشاركة فى العرس الديمقراطى.

وأكد الحزب، على ضرورة استثمار ما تحقق من إنجاز للنهوض بالدولة المصرية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً ، وهو ما يستدعي المزيد من الجهود لكافة مكونات المجتمع بكل فئاته وطبقاته المختلفة.