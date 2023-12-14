اعلنت كتائب القسام، اننا "استهدفنا 4 دبابات ميركافا و4 ناقلات جند صهيونية، في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة بقذائف الياسين 105". كما افادت عن "استهداف قوة صهيونية راجلة في شارع حسنين بعبوات ناسفة شديدة الانفجار ومقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود العدو".

كانت هذه تفاصيل خبر القسام: استهدفنا قوة اسرائيلية راجلة في شارع حسنين بعبوات ناسفة ومقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود اسرائيليين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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