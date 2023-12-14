مقتل 27 فلسطينيًا على الأقل في قصف إسرائيلي لمنزلين في رفح

كشفت مصادر لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، أن "الطّيران الإسرائيلي نفّذ سلسلة غارات مكثّفة على مناطق واسعة في شمال ​قطاع غزة​ وجنوبه، وتحديدًا على مدينتَي ​خان يونس​ و​رفح​"، مشيرةً إلى "مقتل 27 مواطنًا على الأقل، في قصف لمنزلَي عائلتَي عاشور وأبو ضباع في رفح".

وقد ارتفع عدد الضّحايا منذ بدء الحرب الإسرائيليّة على غزة في السّابع من تشرين الأوّل الماضي، إلى أكثر من 18600 قتيلًا، ونحو 50600 جريح، أغلبيّتهم من الأطفال والنّساء، وما يزال عدد كبير من الضّحايا تحت الأنقاض.