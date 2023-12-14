الجيش الكوري الجنوبي: دخول 6 طائرات عسكرية صينية وروسية منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن "طائرتين عسكريتين صينيتين و4 طائرات عسكرية روسية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية (KADIZ) في البحر الشرقي دون سابق إنذار، مما دفع الجنوب إلى إرسال طائراته المقاتلة إلى مكان الحادث"، لافتا الى أن "الطائرات لم تنتهك المجال الجوي لكوريا الجنوبية".

وذكر هيئة الأركان المشتركة أنها "رصدت الطائرات الصينية والروسية قبل دخولها إلى KADIZ وحشدت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية لاتخاذ إجراءات تكتيكية ضد أي حالة طوارئ".

يشار إلى أن منطقة الدفاع الجوي ليست مجالا جويا إقليميا ولكنها مخصصة لدعوة الطائرات الأجنبية إلى تعريف نفسها لمنع الاشتباكات العرضية.

وفي حزيران، دخلت 4 طائرات عسكرية صينية و4 طائرات عسكرية روسية الأجزاء الجنوبية والشرقية من KADIZ، وفقا لهيئة الأركان المشتركة.