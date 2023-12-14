أعلن وزير الدفاع الإيراني محمد رضا أشتياني، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية ستواجه مشكلات كبيرة إذا أرادت تشكيل قوّة دولية في البحر الأحمر". ولفت إلى أنّه "لدينا سيطرة في البحر الأحمر وكل الدول حاضرة فيه ولا يمكن لأحد المناورة هناك".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الإيراني: أميركا ستواجه مشكلات كبيرة إذا أرادت تشكيل قوّة دولية في البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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