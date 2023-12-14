"النشرة": ‏انقطاع التيار الكهربائي ببلدة الطيبة إثر قصف إسرائيلي لتلّة العزيّة حيث توجد شبكة التوتر العالي

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن ‏انقطاع التيار الكهربائي في بلدة الطيبة عقب قصف إسرائيلي تعرّضت له تلّة العزية، حيث توجد شبكة التوتر العالي التي تغذّي المنطقة.

وفي وقت سابق، أفادت قناة "المنار"، عن قصف مدفعي إسرائيلي متقطع يستهدف تلّة العويضة في أطراف بلدة الطيبة.