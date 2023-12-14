أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن انقطاع التيار الكهربائي في بلدة الطيبة عقب قصف إسرائيلي تعرّضت له تلّة العزية، حيث توجد شبكة التوتر العالي التي تغذّي المنطقة.
وفي وقت سابق، أفادت قناة "المنار"، عن قصف مدفعي إسرائيلي متقطع يستهدف تلّة العويضة في أطراف بلدة الطيبة.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": انقطاع التيار الكهربائي ببلدة الطيبة إثر قصف إسرائيلي لتلّة العزيّة حيث توجد شبكة التوتر العالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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