"النشرة": توقيف سورية وهي عارية عند دوار المنارة في زحلة

افاد مراسل "النشرة" في زحلة، عن ان "دورية من قوى الامن في زحلة اوقفت عند دوار المنارة السورية ع.ف وهي عارية وهي في حالة السكر وتعاطي المخدرات. وتم تسليم الموقوفة الى مخفر المعلقة".

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