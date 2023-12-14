غزة.. المقاومة تخوض معارك ضارية مع قوات الاحتلال وتعلن مقتل 10 جنود إسرائيليين واستهداف 9 آليات

المنامة - ياسر ابراهيم - تشهد مناطق واسعة من قطاع غزة، معارك ضارية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ 69 من العدوان الإسرائيلي على القطاع.



وأكدت فصائل المقاومة في بيانات منفصلة مقتل مالايقل عن 10 عسكريين إسرائيليين بينهم ضباط وتدمير آليات عسكرية في محاور القتال بالقطاع.

وقالت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس)، في بيان، إن مجاهديها خاضوا اشتباكات ضارية من مسافة صفر مع قوة صهيونية في حي الشيخ رضوان، غربي مدينة غزة.

وأضافت أن مقاتليها، استهدفوا قوة صهيونية راجلة تحصنت داخل مبنى في حي الشيخ رضوان بقذيفة TBG مضادة للتحصينات.

وفي بيان منفصل أكدت الكتائب، استهدافها قوة إسرائيلية راجلة في حي الشجاعية (شرق) بعبوات ناسفة ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود العدو.



من جهتها قالت سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي)، إنها خاضت اشتباكات ضارية مع جيش الاحتلال في محاور التقدم بالزيتون والشجاعية شرقي غزة والشيخ رضوان غربها.



وأضافت سرايا القدس أنها قصفت موقع صوفا والحشود العسكرية في محيطه برشقات صاروخية.



استهداف آليات



إلى ذلك أعلنت كتائب القسام استهداف 4 دبابات ميركافا و4 ناقلات جند إسرائيلية بحي الشيخ رضوان في مدينة غزة بقذائف الياسين 105.



وأضافت في بيان آخر أنها استهدفت دبابة ميركافا بقذيفة الياسين 105 في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.



في الأثناء واصلت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على مناطق متفرقة من القطاع (تركزت أبرزها في جباليا ورفح وخانيونس) خلفت عشرات القتلى والجرحى.



وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس مقتل ضابط من سلاح المدرعات وإصابة جندي آخر، في معارك جنوبي قطاع غزة، وذلك غداة اعترافه بمقتل 10 من ضباطه وجنوده في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.



وحتى الآن أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 116 من عناصره منذ بدء التوغل البري في قطاع غزة أواخر أكتوبر/تشرين الأول الجاري عقب إطلاق المقاومة الفلسطينية معركة طوفان الأقصى.



ومنذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الأربعاء، 18 ألفا و608 شهداء و50 ألفا و594 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

