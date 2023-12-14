نتنياهو يصف اتفاق أوسلو بالخطأ الأكبر لإسرائيل ويشبه السلطة الفلسطينية بحماس

ياسر رشاد - القاهرة - شن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، معركة تستهدف السلطة الفلسطينية ورئيسها بحملات دهم واقتحامات واعتقالات في عموم مدن الضفة، ومعركة أخرى إعلامية وسياسية،، بالتوازي مع الحملة العسكرية الشرسة التي يقودها في قطاع غزة.

ويهدف نتنياهو إلى تقويض السلطة والقضاء على أي دور مستقبلي محتمل لها في تطبيق حل الدولتين.

وعمد نتنياهو منذ اندلاع القتال في غزة، إلى استبعاد أي دور للسلطة في إدارة قطاع غزة ما بعد حماس، في حال نجاح حملته في إزاحة الحركة وإنهاء سلطة الأمر الواقع في القطاع.

وحرض بشكل مباشر على الرئيس محمود عباس، باتهامه مرارا بعدم إدانة هجوم حماس، وتمويل ما وصفه بالإرهاب، وضعف سلطته في الضفة.

ومؤخرا صعد نتنياهو من حملته، وقال إن الجيش مستعد لاحتمال القتال ضد السلطة وأجهزتها الأمنية.

كما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، اتفاق أوسلو الذي أسس لقيام السلطة، بأنه خطأ إسرائيل الأكبر.

وشبه نتنياهو السلطة الفلسطينية بحماس، وأن الفارق بينهما هو أن حماس تريد إبادة فورية للإسرائيليين، أما السلطة فتخطط لذلك على مراحل.

وردا على تصريحات نتنياهو، قالت الرئاسة الفلسطينية إنها تعبر عن نواياه لإشعال الضفة استكمالا للحرب التي يشنها على الشعب الفلسطيني.

ومنذ بداية القتال في غزة، حذرت السلطة، من وجود ما وصفته بمؤامرة تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

تصعيد نتنياهو، قد يكون أكبر أسباب تفجر الخلاف مع الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي ظهر واضحا للعلن.

ودعا بايدن، نتنياهو إلى تغيير موقفه بشأن حل الدولتين، وحذر من فقدان إسرائيل للدعم الدولي في حملتها الحالية على غزة.

وسابقا عبرت الإدارة الأميركية عن رفضها لطروحات نتنياهو بتولي إسرائيل إدارة قطاع غزة، أو اقتصاع أي أجزاء منه أو أي عمليات تهجير قسري لسكانه.