أمين العضوية بمستقبل وطن بمركز الحمام: المصريون أبهروا العالم فى الانتخابات

القاهرة - سامية سيد - قال خير عياد، أمين العضوية بمركز الحمام محافظة مطروح بحزب مستقبل وطن، إن مشاركة المصريين فى الانتخابات الرئاسية 2024، بأعداد كبيرة أمر متوقع رغم كل التقديرات النظرية التى توقعت عكس ذلك.

وتابع أمين العضوية بمركز الحمام محافظة مطروح بحزب مستقبل وطن: "المشاركة بمثابة رسالة قوية من الشعب المصرى إلى العالم بقدرة المصريين على مواجهة التحديات والعبور إلى الجمهورية الجديدة، وأن الشعب المصرى العظيم أثبت أن معدنه الأصيل وعشقه لتراب الوطن يظهر وقت المحن والأزمات، ليعلن للعالم أجمع أن مستقبل بلاده لا يرسمه إلا المصريون".

وأشاد عياد، بالدور الكبير للهيئة الوطنية للانتخابات ورجال القضاء والشرطة المصرية ويتقدم لهم بخالص الشكر على جهودهم الكبيرة فى تأمين المقار الانتخابية والناخبين وتقديم كافة التسهيلات إلى ذوى الهمم وكبار السن، الذين حرصوا على المشاركة فى العرس الديمقراطى، مؤكدا على على ضرورة استثمار ما تحقق من إنجاز للنهوض بالدولة المصرية سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، وهو ما يستدعى المزيد من الجهود لكافة مكونات المجتمع بكل فئاته وطبقاته المختلفة.