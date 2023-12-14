شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة رغدة نجاتى: الحصر العددى للمشاركين بالانتخابات كشف وعى المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة رغدة نجاتى، عضو مجلس النواب عن محافظة الوادى الجديد، أن الحصر العددى للمشاركين بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية يكشف حجم الوعى لدى المواطنين بأهمية الاستحقاق الدستوري.

وأشارت النائبة فى تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن كافة المؤشرات تؤكد أن نسبة المشاركة والتصويت فى الانتخابات الرئاسية فاق بكثير كافة الاستحقاقات السابقة، موضحة أن هذا دلالة قوية على حالة التوافق الوطنى فى المجتمع المصري.

ووجهت عضو مجلس النواب، التحية لكل مواطن مصرى حرص عبر تلبية النداء والخروج إلى صناديق الاقتراع واختيار رئيس مصر القادم.

وأشادت النائبة رغدة نجاتى، بأهالى دائرتها فى الوادى الجديد، والذين حرصوا على ممارسة حقهم الدستورى على مدار الثلاثة أيام الانتخابية، قائلة: "وهذه رسالة من إدراك الشعب المصرى بأهمية تحقيق الاستقرار واستكمال مسيرة الدولة المصرية نحو الجمهورية الجديدة".

وتعد الانتخابات الرئاسية 2024، خامس انتخابات تعددية بين أكثر من مرشح منذ عام 2005 وحتى الآن وثالث انتخابات تنافسية وتعددية بعد ثورة 30 يونيو 2013، والتى يحق لـ67 مليون مواطن التصويت فيها، وأجريت الانتخابات الرئاسية، فى 11 ألفا و631 لجنة فرعية تحت إشراف قضائى كامل بلغ نحو 15 ألف قاض.