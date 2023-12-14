الجيش الإسرائيلي: قتلنا عددًا من عناصر "حماس" ودمرنا بنى تحتية شمال غزة

زعم المتحدّث باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي​، أنّ "قوّات الجيش تقاتل بإسناد القوّات الجوّيّة، في الشجاعية وجباليا و​خان يونس​"، مشيرًا إلى أنّ "قوّات المظليّين قضت على مدار آخر 24 ساعة على العديد من المخرّبين في شمال ​قطاع غزة​".

ولفت، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "قوّة المدرّعات التّابعة للّواء، رصدت مخرّبي حركة "حماس"، وهم يقومون بعمليّة استطلاع للقوّات، فأطلقت النّار صوبهم وقضت عليهم"، موضحًا أنّ "القوّات قامت بتمشيط مجمّع مدرسة تمّ استخدامه باعتباره مركزًا رئيسيًّا لكتيبة الشجاعية التّابعة لـ"حماس"، حيث تمّ رصد بنى تحتيّة لإطلاق النّار في المجمع وأُدير منه القتال ضدّ قواتنا. المقاتلون استهدفوا المخرّبين، ثمّ دمرّوا بنى تحتيّة إرهابيّة في المجمع".

وذكر أدرعي أنّ "مقاتلين تابعين لوحدة "ماغلان"، داهموا أماكن عدّة، وجدوا فيها وسائل قتاليّة، قنابل يدويّة وبنادق كلاشنيكوف. وقد دمّر المقاتلون في المجمع فتحتَي نفق، حفرةً لإطلاق القذائف الصّاروخية، ومستودع وسائل قتاليّة".

وادّعى أنّ "خلال نشاط مجموعة القتال التّابعة للواء 460 لتدمير البنى التّحتيّة الإرهابيّة في محيط مخيم جباليا، عثرت القوّات على بنى تحتيّة إرهابيّة، وقضت على عدد من المخرّبين في اشتباكات عدّة"، مبيّنًا أنّ "قوّة من كتيبة جمع المعلومات 414 رصدت قناصًا تابعًا لـ"حماس"، وهو يطلق النّار من أحد المباني باتجاه قوّة تابعة للجيش، فوُجّهت طائرة مقاتلة قضت عليه".