"سرايا القدس": قصفنا موقع "صوفا" وتجمعات عسكرية إسرائيلية في محيطه برشقات صاروخية

أفادت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، بـ"أنّنا قصفنا موقع "صوفا" والتّحشّدات العسكريّة الإسرائيليّة في محيطه برشقات صاروخيّة". وذكر "أنّنا خضنا فجر اليوم اشتباكات ضارية مع جنود صهيونيّين في محاور التّقدّم في حيَّي الزيتون والشجاعية شرق ​غزة​، والشّيخ رضوان غرب غزة بالقذائف والأسلحة الرّشّاشة".

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