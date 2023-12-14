حاصباني: لن نوفّر أيّ جهد للتمديد لقائد الجيش مع التزامنا بالامتناع عن التشريع في قوانين أخرى

ذكر عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب غسّان حاصباني، قبيل جلسة مجلس النواب التشريعية، "أننا لن نوفّر أيّ جهد للتمديد لقائد الجيش جوزاف عون مع التزامنا بالامتناع عن التشريع في قوانين أخرى".
وفي حديث لقناة "إم تي في"، أشار إلى "أننا نستغرب سرعة جلسة مجلس الوزراء بالتزامن مع جلسة مجلس النواب وهناك ريبة في الأمر، ونعمل ألّا يكون التمديد لقائد الجيش قابلاً للطعن وننسّق مع قوى المعارضة في هذا الإطار".
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