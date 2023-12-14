القناة 12 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي شن هجمات استباقية جنوب لبنان واستهدف مواقع لحزب الله

زعمت القناة 12 الإسرائيلية، أنّ الجيش الإسرائيلي شنّ هجمات استباقية جنوب لبنان واستهدف بنى تحتية ومواقع لحزب الله. وفي وقت سابق من اليوم، قام الجيش الإسرائيلي باعتداءات على الأراضي اللبنانية، شملت تلتي العويضة في أطراف الطيبة والعزية في جنوب لبنان.

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