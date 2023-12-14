سأل عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جورج عدوان رئيس مجلس النواب نبيه برّي في مستهل جلسة البرلمان عمّا إذا "كنّا سنكمل بالتشريع حتى لو أقرت الحكومة تأجيل التسريح لقائد الجيش"، ليُجيبه برّي بالقول: "بالطبع لا علاقة لنا بالحكومة"، وفق ما نقلت قناة "الجديد".

كانت هذه تفاصيل خبر برّي أكّد إستكمال التشريع بالمجلس النيابي حتى لو أقرّت الحكومة تأجيل التسريح لقائد الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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