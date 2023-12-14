"النشرة": نواب "لبنان القوي" قاطعوا الجلسة التشريعية وعدد من النواب يجلسون بمقاعد الصحافة

ذكرت مراسلة "​الخليج 365​" في مجلس النّواب، أنّ "نوّاب تكتل "لبنان القوي" قاطعوا ​الجلسة التشريعية​ المنعقدة في هذه الأثناء في المجلس، والنّواب بولا يعقوبيان، ملحم خلف، فؤاد مخزومي، أشرف ريفي، ميشال معوض، فراس حمدان، مارك ضو، ياسين ياسين ووضاح الصادق يجلسون في مقاعد الصحافة في الطّبقة العلويّة داخل القاعة العامّة".

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