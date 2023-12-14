الصحة بغزة: مقتل شخصين بسبب منع القوات الإسرائيلية تقديم العلاج لهما بمستشفى كمال عدوان

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، "مقتل شخصين بسبب منع القوات الإسرائيلية تقديم العلاج للجرحى في قسم طوارئ مستشفى كمال عدوان شمال القطاع".
واوضحت إن "القوات الإسرائيلية، تجبر الطواقم الطبية على تجميع الجرحى والأطفال وتمنع عنهم الماء والطعام والكهرباء، وتحرم 12 طفلا في العناية المركزة من الحليب محذرة من وفاتهم نتيجة قطع الكهرباء"، لافتة الى أن "القوات الإسرائيلية تحتجز 70 من الطواقم الطبية والجرحى ومدير المستشفى، وتجبر 2500 نازح على إخلاء مستشفى كمال عدوان".
وأكدت وزارة الصحة بغزة أنه "سيتم نقل الجرحى والمرضى بسبب القصف، إلى مجمع الشفاء الذي يفتقر بدوره إلى كل المقومات العلاجية".
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