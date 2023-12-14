أبو الحسن: نصرّ على مناقشة التمديد لقائد الجيش في مجلس النواب غدًا

اكد عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النائب هادي أبو الحسن من ساحة النجمة، اننا "مع تطبيق القانون بالكامل ونصرّ على التمديد لقائد الجيش لاعتبارات تتعلّق بهيكلية المؤسسة العسكرية". واوضح اننا "نصرّ على مناقشة التمديد لقائد الجيش في مجلس النواب غدًا، حتى ولو أُقرّ التمديد بمرسوم في مجلس الوزراء إذ يبقى القانون أقوى من المرسوم وعلينا كمجلس نيابي أن نقوم بدورنا".

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