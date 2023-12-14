"عدل ورحمة": لن نتراجع ولن نستسلم وإلتزامنا الدائم بحقوق الإنسان والكرامة دفعنا الى العمل بجدية

اشارت جمعية "عدل ورحمة"، الى أنها "على مدى ربع قرن أعلنت بإصرار "لن نتراجع ولن نستسلم، وإلتزامنا الدائم بحقوق الإنسان والكرامة دفعنا الى العمل بجدية مع الفئات الأكثر ضعفًا، بما في ذلك السجناء والمرتهنين للمخدرات والمرضى والأفراد المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة والذين يواجهون عقوبة الإعدام، فضلاً عن عائلاتهم. بالاضافة الى نشاطات الجمعية في مجال التنمية المستدامة والأمن الغذائي من خلال تدريب المزارعين في الأرياف وتوفير المعدات والحبوب والشتول لمساعدتهم في استثمار أراضيهم والبقاء في قراهم".

ولفتت الى ان "هذا التفاعل المستمر يلهمنا لنقدم المزيد من أنفسنا لمواجهة الاحتياجات المتنوعة والملحة لهذه الفئات المهمشة. في فريقنا المتعدد التخصصات، نستمع بانتباه، ونحلل دون مبالغة، ونبحث عن حلول تحول فترة الاعتقال إلى فترة نمو وتطوير شخصي. وراء جدران السجون، ينشأ مجتمع مواز لمجتمعنا بنظمه الهرمية وقوانينه وظلمه. يتجاوز أعضاء فريقنا هذه الحواجز، مغامرين في هذا العالم الفريد للاستماع وتقديم الدعم والدفاع عن الحقوق والاهتمام بالاحتياجات...".

واكدت ان "رحلتنا هي رحلة المرونة والتعاطف والإيمان الراسخ بأنه من خلال الفهم والدعم، يمكن تحقيق تغيير إيجابي. ستستمر جمعية عدل ورحمة في مهمتها، تعمل بلا كلل نحو عالم يتم فيه الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته، وتنتصر الرحمة على العداء".