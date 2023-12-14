أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، قُبيل جلسة مجلس النواب، إلى "أنّنا نريد أن نمنع الفراغ في قيادة الجيش، والجيش هو عنوان جامع لكل اللبنانيين وهو ضمن معادلة الجيش والشعب والمقاومة"، مؤكدًا "أننا سنشارك في الجلسة لأن هناك عدة بنود تهمّ الناس".
وشدد على "أننا من المساهمين في منع الفراغ"، معتبرًا بشأن ملف التمديد أنّ "المسؤولية الأساسية كانت على الحكومة، وحين تعجز الحكومة فمن الطبيعي أن يتصدى المجلس النيابي"، داعيًا للتعاطي "مع هذا الموضوع في بعد وطني بعيدًا عن أي حسابات".
وحول كلام رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عن قائد الجيش، شدد على "أنني لا أريد أن أعلّق عن كلام أي أحد".
وحول جلسة مجلس الوزراء غدًا وتأمين "حزب الله" لنصابها، قال فضل الله: "لننتظر ليوم الغد"، متمنيًا "الوصول لخاتمة طيّبة".
كانت هذه تفاصيل خبر فضل الله: سنشارك بالجلسة التشريعية لأن هناك عدة بنود تهمّ الناس ونحن من المساهمين بمنع الفراغ بقيادة الجيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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