كمين شرس ومحكم لم تفلح الهجمات الجوية في إنقاذهم .. تفاصيل سحق قوات اللواء جولاني بين ثلاث مباني في غزة

الشارقة - اميمة ياسر - علمت “تايمز أوف إسرائيل” أنه وفقا لتحقيق أولي، كان جنود مشاة من لواء جولاني يعملون مساء الثلاثاء إلى جانب قوات المدرعات والهندسة وينفذون عمليات تفتيش في القصبة، أو قلب الشجاعية، التي تعتبر إحدى معاقل حماس الأكثر تحصينا في شمال غزة.

ودخلت قوة أولية من أربعة جنود إلى ثلاثة مبان – كان يعتقد أنها مهجورة – تحيط بالفناء، لإجراء عمليات تفتيش وعثرت على مدخل نفق. وعندما دخل الجنود إلى أحد المباني، نصب لهم مسلحو حماس كمينا، وألقوا قنابل يدوية وفجروا عبوة ناسفة وأطلقوا النار عليهم.

وأصيب الجنود الأربعة بالانفجارات داخل المبنى، فيما استمر إطلاق النار من الخارج.

ثم حاولت مجموعة ثانية من القوات في الخارج الوصول إليهم، لكن انقطع الاتصال بقائد القوة. ثم اطلق القادة إجراءات الطوارئ وسط مخاوف من احتمال أسر الجنود.

وقاد عدد من كبار ضباط لواء “جولاني” القوات على الفور إلى المنطقة، بما في ذلك بن بسات، الذي قاد عملية الإنقاذ، وغرينبرغ، من الكتيبة 13، واثنين من قادة الكتائب الآخرين، الذين طوقوا المنطقة لتوفير غطاء لقوة الإنقاذ.

وقاد غرينبرغ حركة التطويق من الشمال، في حين قام قائد كتيبة الاستطلاع في لواء “جولاني” بتحرك مماثل من الجنوب، وتقدم قائد الكتيبة 53 في اللواء المدرع 188 من اتجاه آخر.

وتعرضت القوات أثناء محاولة الإنقاذ لإطلاق نار متواصل من المسلحين داخل المباني، الذين ألقوا أيضا قنابل يدوية وفجروا عدة عبوات ناسفة كبيرة أخرى.

ووصلت قوة الإنقاذ إلى المجموعة الأولية لكنها وجدت أن أربعة الجنود قتلوا جميعا. وقُتل جنديان من فريق البحث والإنقاذ التابع لوحدة النخبة 669 التابعة للقوات الجوية أثناء محاولتهما اقتحام المجمع.

ثم تعرضت قوة غرينبيرغ لإطلاق نار كثيف من مبنى ثانٍ. وردت القوات، بما في ذلك بإطلاق صاروخ محمول على الكتف على المبنى، مما أدى على ما يبدو إلى تفجير عدة عبوات ناسفة أخرى داخله وتدمير المبنى بأكمله.

تاريخ لواء “جولاني” المرير مع الشجاعية

ويعتقد الجيش أن قيادة وسيطرة كتيبة الشجاعية التابعة لحماس معطلة إلى حد كبير، وأن الحركة تعمل في المنطقة بطريقة أقل تنظيما، مع فرق أصغر من المسلحين. ولم يوضح الجيش عدد العناصر الذين قتلوا خلال المعركة، ولم تدل حماس بأي تصريحات بشأنها.

ويذكر هذا الحادث تاريخ لواء “جولاني” المرير مع الشجاعية، حيث قُتل سبعة جنود من اللواء خلال حرب غزة عام 2014 عندما أصيبت ناقلة جنود مدرعة في المعارك في الشجاعية. واحجتزت حماس الرقيب أورون شاؤول، الذي ما زال في أيديها.

وكانت الكتيبة 13 بقيادة غرينبرغ أيضا واحدة من الوحدات الأكثر تضررا خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر، عندما اجتاح حوالي 3000 مسلح قواعد تابعة للجيش الإسرائيلي وبلدات في جنوب إسرائيل، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص، واحتجاز 240 رهينة أخرى.

وفقدت الكتيبة 41 جنديا في ذلك اليوم. لكن عناصرها شاركوا في بعض من أعنف المعارك منذ إطلاق العملية البرية التي تهدف إلى تحرير الرهائن وتدمير القوة العسكرية لحماس في القطاع.

وفي أوائل نوفمبر، أصدر الجيش الإسرائيلي تسجيلا صوتيا لغرينبرغ وهو يتحدث إلى المقدم سلمان حبكة، قائد الكتيبة 53 في اللواء المدرع 188، قبل وقت قصير من مقتل حبكة خلال القتال.

وكان حبكة قد ساعد كتيبة غرينبرغ خلال اشتباك عنيف خلال الليل، حيث تمكنت القوات من صد كمين نصبته حماس.

“هل يمكنني مساعدتك في أي شيء؟ استخراج فوري؟ انتهى،” قال حبكة عبر الراديو لغرينبيرغ.

ثم يطلب غرينبرغ من حبكة إبقاء قواته في المنطقة لتوفير غطاء، من أجل نشر المزيد من القوات من مركباتهم المدرعة وسط المعركة. “لقد أنقذتك، والآن تأتي لمساعدتي، انتهى” قال غرينبرغ.

وقُتل حبكة في وقت لاحق من تلك الليلة خلال اشتباكات مع مسلحي حماس.

وبن بسات، الذي كان على وشك التقاعد من الجيش الإسرائيلي لكنه قرر البقاء عندما اندلعت الحرب، كان أكبر ضابط يُقتل في العملية البرية ضد حماس حتى الآن. وشغل سابقا منصب رئيس لواء “يفتاح”، وهو وحدة كوماندوز احتياطية، وقبل ذلك رئيس لواء “باران” الإقليمي.

وغرينبرغ هو ثامن ضابط برتبة مقدم في الجيش الإسرائيلي يُقتل منذ 7 أكتوبر، وبن باسات هو العقيد الخامس.

وقد شهدت الأيام الأخيرة معارك عنيفة في شمال غزة، خاصة في منطقتي جباليا والشجاعية. كما دار قتال عنيف مع توغل القوات في خان يونس، ثاني أكبر مدينة في جنوب القطاع.

على الرغم من النتائج المريرة لمعركة يوم الثلاثاء، يعتقد الجيش أنه في المراحل النهائية من عملية تطهير حماس من الشجاعية، التي تقع الأقرب إلى الحدود مع إسرائيل وحيث يعتقد أن الحركة تمتلك أقوى تحصيناتها وتتمركز فيها بقوة كبيرة.

كما قال الجيش أنه ليس لديه بديل لإرسال القوات البرية وقوات الهندسة إلى الأزقة والأنفاق الكثيفة من أجل تدمير البنية التحتية لحماس بشكل كامل، وأن الضربات الجوية وحدها لم تكن كافية.

وأصدر الجيش مقطع فيديو يوم الثلاثاء يظهر جندي احتياط من وحدة “ياهالوم” النخبة التابعة لفيلق الهندسة القتالية وهو يقتل اثنين من نشطاء حماس في شقة في الشجاعية.

ويظهر مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرا خوذة الجندي وهو يقتل مسلح من حماس في تبادل قصير لإطلاق النار، قبل إلقاء قنبلة يدوية عليه.

وعلى الرغم من إصابته، نهض الجندي واندفع نحو المسلح الثاني، وقتله من مسافة قريبة.