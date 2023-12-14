أكثر ليلة دموية واجهها جنود الإحتلال .. جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن ارتفاع عدد قتلاه في غزة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن ارتفاع عدد قتلاه في العملية البرية بغزة إلى 122 قتيلا، وفقا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

كما أفادت القناة في نبأ عاجل، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارات مكثفة على شمال قطاع غزة.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا مدفعيًا مكثفًا على خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

واحدة من أكثر الحوادث الدموية في العملية البرية

وأعلنت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ، مقتل عدد من قوات الجيش الصهيوني باللواء الشهير بإسم جولاني ، حيث كتبت تقول : مقتل 9 جنود من لواء "جولاني" والوحدة 669 التابعة للقوات الجوية، في واحدة من أكثر الحوادث الدموية في العملية البرية حتى الآن، والتي ترفع عدد القتلى إلى 115؛ مقتل مهندس قتالي في اشتباك منفصل

مقتل 9 جنود من لواء "جولاني" والوحدة 669 التابعة للقوات الجوية، في واحدة من أكثر الحوادث الدموية في العملية البرية حتى الآن، والتي ترفع عدد القتلى إلى 115؛ مقتل مهندس قتالي في اشتباك منفصل

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء عن مقتل عشرة جنود، من بينهم قائدين كبيرين وعدد من الضباط، خلال المعارك في غزة، ليرتفع عدد القتلى الجنود في العملية البرية إلى 115.

وقُتل تسعة جنود في معركة في قلب الشجاعية، في واحدة من أعنف المواجهات منذ توغل القوات في القطاع.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن القتلى في معركة الشجاعية هم العقيد يتسحاق بن بسات (44 عاما) رئيس فريق قادة لواء “جولاني”، من سديه يعكوف؛ المقدم تومر غرينبرغ (35 عاما) قائد الكتيبة 13 في لواء “جولاني”، من ألموغ؛ الرائد روعي ملداسي (23 عاما) قائد سرية في الكتيبة 13، من العفولة؛ الرائد موشيه أفرام بار أون (23 عاما) قائد سرية في الكتيبة 51 في لواء “جولاني”، من رعنانا؛ النقيب لئيل حايو (22 عاما) قائد فصيلة في الكتيبة 51، من شوهام؛ الرقيب أخيا داسكال (19 عاما) جندي في الكتيبة 51، من حيفا؛ الرقيب عيران ألوني (19 عاما) من الكتيبة 51، من أوفاكيم؛ الرائد بن حيلي (26 عاما) قائد فرقة في الوحدة 669 في سلاح الجو الإسرائيلي، من قدرون؛ والرقيب من الدرجة الأولى روم هيخت (20 عاما) من الوحدة 669، من جفعتايم.

وبن بسات هو أكبر ضابط في الجيش الإسرائيلي يقتل في العملية البرية ضد حماس.

وقتل الرقيب أوريا يعكوف (19 عاما)، من الكتيبة 614 في سلاح الهندسة القتالية من عسقلان، في حادث منفصل شمال غزة. وقال الجيش إن ثلاثة جنود آخرين أصيبوا بجروح خطيرة.