المتحدث باسم حركة فتح: نسمع خطابين من واشنطن.. وأمريكا مازالت تعبر عن دعمها المطلق لإسرائيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المتحدث باسم حركة فتح “عبدالفتاح دولة”، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تقدم الدعم العسكري والسياسي والدبلوماسي لإسرائيل على الرغم من خطاب الرئيس الأمريكي “جو بايدن” الأخير.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن سكان قطاع غزة يعانون من أزمات تتعلق بفرص بقائهم على الحياة، وعلى رأس هذه المشكلات انعدام الأمن الغذائي والدوائي.

وأوضح أن الوضع الإنساني في قطاع غزة يزداد سوءا مع استمرار القصف الإسرائيلي العنيف على المدنيين.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تبنت الرواية الإسرائيلية منذ اليوم الأول من المعركة، دون أن تستمع لبقية الأطراف.