باحث في الشؤون الأمنية والسياسية: الجيش الإسرائيلي لم يفهم نظام المعركة لمقاتلي الفصائل الفلسطينية بغزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - Israeli army tank drives in kibbutz Kfar Azza on Tuesday, Oct. 10, 2023. Hamas militants overran Kfar Azza on Saturday, where many Israelis were killed and taken captive. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)

أكد الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية “خالد حمادة”، أن الجيش الإسرائيلي لم يفهم حتى هذه اللحظة نظام المعركة لمقاتلي الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن مقاتلي الفصائل الفلسطينية يتبعون تكتيك حرب الشوارع في قطا غزة، وهو ما يعجز قدرة الجيش الإسرائيلي على ملاحقة المقاتلين.

وأفاد بأن الأنفاق في قطاع غزة أعاقت حركة وتقدم أفراد الجيش الإسرائيلي، بسبب مباغة مقاتلي الفصائل للجنود والضباط الإسرائيليين.