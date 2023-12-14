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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن باحث في الشؤون الأمنية والسياسية: الجيش الإسرائيلي لم يفهم نظام المعركة لمقاتلي الفصائل الفلسطينية بغزة والان مع التفاصيل
أكد الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية “خالد حمادة”، أن الجيش الإسرائيلي لم يفهم حتى هذه اللحظة نظام المعركة لمقاتلي الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.
وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن مقاتلي الفصائل الفلسطينية يتبعون تكتيك حرب الشوارع في قطا غزة، وهو ما يعجز قدرة الجيش الإسرائيلي على ملاحقة المقاتلين.
وأفاد بأن الأنفاق في قطاع غزة أعاقت حركة وتقدم أفراد الجيش الإسرائيلي، بسبب مباغة مقاتلي الفصائل للجنود والضباط الإسرائيليين.