اعتقال 18 فلسطينيًا من الضفة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الخميس، 18 مواطنًا فلسطينيًا من مُحافظات الضفة الغربية المُحتلة بينهم طفل، علمًا بأنه تم اعتقال المئات خلال الأيام الثلاثة الماضية من "جنين" ومخيمها ولم يتسن معرفة هوياتهم، أو إحصاء أرقامهم الدقيقة حتى الآن نظرًا لعدوان الاحتلال القائم حتى الآن هناك.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال أربعة أشخاص من "جنين"، وواحد من "نابلس" وسادس من مُحافظة "طوباس" وجميعها في شمال الضفة.

ومن جنوب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال ستة، بينهم أسير مُحرر، من الخليل، وثلاثة من "بيت لحم".

ومن وسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال رجلًا من منطقة "كفر عقب" شمال القدس (خارج الجدار)، واثنين من مُخيم "الجلزون" وبلدة "سلواد" في رام الله.