"مخدرات وسلاح".. الأمن العام يُداهم البؤر الإجرامية في أسوان ودمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان – دمياط حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت الجهود في مديرية أمن أسوان عن ضبط قضية "تجار" في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من مخدر الهيروين بحوزة متهم "له معلومات جنائية"، وتنفيذ 608 حكم قضائي متنوع.

وفي مديرية أمن دمياط، ضبطت الحملات قضيتين "اتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,150 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين- فرد محلي و3 طلقات بحوزة متهمان"لهما معلومات جنائية".

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.