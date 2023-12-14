منع المسؤولين عن هجمات المستوطنين على الفلسطينيين من دخول بريطانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الخميس، إن لندن قررت منع المسؤولين عن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في إسرائيل من دخول بريطانيا، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء "رويترز".

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قد نقل في وقت سابق عن مسؤولين أمريكيين لم يسمهم، أن الولايات المتحدة ستؤجل صفقة لبيع 20 ألف بندقية لإسرائيل جراء حملات عنف المستوطنين المتكررة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

يأتي هذا مع تصريحات النائب في البرلمان الفرنسي أدريان جومي، المدينة لهجمات المستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الغربية.