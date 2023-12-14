الصحة: إصدار شهادات صحية لـ7 آلاف "عريس وعروسة" خلال نوفمبر في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا ـ جمال محمد:

أعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، استمرار جهود المديرية في إجراء الفحص الطبي والكشف المبكر عن الأمراض المعدية للمقبلين على الزواج.

أوضح حسنين أنه تم توقيع الكشف الطبى وإصدار شهادات صحية لعدد 7 آلاف و169 من المقبلين على الزواج خلال شهر نوفمبر الماضى، ضمن المبادرة الرئاسية لـفحص المقبلين على الزواج.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن المبادرة تشمل مجموعة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما، مناشدًا المقبلين على الزواج البدء في إجراء الفحوصات قبل تحديد موعد الزواج بمدة كافية، أن مدة استخراج الشهادة تصل إلى 14 يوماً من إجراء الفحوصات.