بروتوكول تعاون بين بحوث الإلكترونيات ‎والجمعية المصرية للاقتصاد السياسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

وقع معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين عبد القادر محرم، بروتوكول تعاون مُشترك مع الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي ‎والاحصاء والتشريع، برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس الجمعية؛ بهدف تنمية المهارات الأساسية لرواد الأعمال والشركات الناشئة، وخاصة في المجالات القانونية والمالية ودراسات الجدوى، بما يعود بالنفع على قطاعات المجتمع المختلفة، ويُساهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة بما يتناسب مع رؤية الدولة المصرية.

وخلال مراسم توقيع البروتوكول، أكدت الدكتورة شيرين عبد القادر، أن البروتوكول يأتي ‎في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لمعهد بحوث الإلكترونيات ومدينة العلوم لأبحاث وصناعة الإلكترونيات؛ لتحفيز ريادة الأعمال ودعم الابتكار، والربط بين القطاع البحثي ومختلف قطاعات الدولة لخلق بيئة مناسبة للمشروعات التكنولوجية؛ بهدف جذب الاستثمار في التقنيات الحديثة ومُواكبة رؤية (مصر 2030).

ومن جانبه، ثمن الدكتور رابح رتيب بسطا، نائب رئيس الجمعية المصرية، توقيع بروتوكول التعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، مشيرًا إلى أن معهد بحوث الإلكترونيات يُعد من أعرق المؤسسات البحثية في مصر، ويتمتع بخبرات واسعة في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة، كما أن المعهد يلعب دورًا مهمًا في رعاية الباحثين ورواد الأعمال والشركات الناشئة، ودعم التطور التكنولوجي في مصر.

وقع بروتوكول التعاون، الدكتورة شيرين عبد القادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، والدكتور رابح رتيب بسطا، نيابة عن الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي ‎والإحصاء والتشريع.

شهد مراسم توقيع البروتوكول من الجمعية المصرية، الدكتور عبد الهادي، مقبل نائب رئيس الجمعية، والدكتور سعيد عبد الخالق، رئيس اللجنة العلمية للتدريب والاستشارات، والدكتور فرج الخلفاوي، رئيس لجنة المؤتمرات والعلاقات الخارجية.

وعلى هامش توقيع البروتوكول، أجرى وفد الجمعية، جولة تفقدية لمباني المعهد والمدينة العلمية، للتعرف على أنشطة المعهد والمدينة العلمية التابعة له، والخدمات المُقدمة لرواد الأعمال والحاضنات التكنولوجية، والشركات الناشئة بالقطاع التكنولوجي، فضلًا عن زيارة لمعرض المنتجات التكنولوجية التي يُنتجها المعهد كإحدى المُخرجات التكنولوجية التي يدعم بها الاستثمار في القطاع التكنولوجي، وتفقد عدد من المعامل المركزية بالمعهد، منها (معمل معالجة المُخلفات الإلكترونية، ومعمل تصنيع وقياس دوائر الموجات المليمترية، معمل قياس معدل الامتصاص النوعي، ومعمل النمذجة والتصميمات، ومعمل تصنيع الدوائر الإلكترونية، ومعمل أبحاث وتصنيع بطاريات الليثيوم أيون، ومعمل تحليل المواد، ومعمل الروبوت والتصنيع المميكن).