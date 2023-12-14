"تقهقر القيم المدنية".. ندوة في مكتبة الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:



تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الأفريقية في قطاع البحث الأكاديمي، ندوة عبر الإنترنت بعنوان "المدينة العربية وتقهقر القيم المدنية"، الإثنين المقبل، للدكتور سمير عبد الرحمن الشميرى؛ أستاذ علم الاجتماع بجامعة عدن، ويديرها الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية أستاذ علم الاجتماع.



وتأتي هذه الندوة استكمالاً لسلسلة الندوات "العلوم الاجتماعية في عالم متغير" والتي أطلقتها مكتبة الإسكندرية في أغسطس الماضي وذلك بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بكلية الآداب جامعة القاهرة.



وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، أن الدكتور سمير عبد الرحمن الشميرى يمتلك خبرة كبيرة في التدريس الجامعي والبحث العلمي، وهو حاصل على جائزة مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية والتربوية في دورتها الخامسة عشر للعام 2011. كما له أكثر من 300 مساهمة ما بين مقالة وبحث ودراسة علمية.

وأوضح أن الندوة ستتناول المقومات المدنية والحضارية لمدينة عدن وذلك في إطار عرض ملامح التدهور الحضاري والحياة المدنية للمدينة، وأيضاً سوف تتطرق إلى ما تعانيه المدن العربية من مشاكل حضرية.