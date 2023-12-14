التصديري للصناعات الهندسية ينظم لقاءات مع ممثلي غرفتي جدة ومكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

عقدت البعثة التجارية المصرية إلى السعودية التي ينظمها المجلس التصديري للصناعات الهندسية عدد من اللقاءات مع ممثلي الغرفة التجارية في جدة وكذلك غرفة مكة المكرمة ، في إطار مساعي المجلس التصديري لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات الهندسية إلى المملكة العربية السعودية

وبحسب بيان من المجلس اليوم الخميس، شارك في اللقاءات ممثلي غرفة جدة على رأسهم سلطان الحامد مدير إدارة العلاقات الدولية بالغرفة ومن غرفة مكة المكرمة فهد بن سعود دمنهوري مدير إدارة تطوير الأعمال الدولية بالغرفة، ومريم الحربي مساعد مدير إدارة تطوير الأعمال الدولية بالغرفة.

وذكرت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري، أن اللقاءات جاءت بدعم كبير من أحمد عبد المجيد القنصل العام لجمهورية مصر العربية في السعودية ، وعمرو عادل مستشار التمثيل التجاري في السعودية.

وأشارت مي حلمي المدير في تصريحات سابقة إلى أن البعثة تضم 16 شركة في قطاعات الأجهزة المنزلية والكهربائية وتشغيل المعادن وأدوات المائدة والمطبخ ومكونات السيارات ووسائل النقل والطلمبات والمحركات والآلات والمعدات والصناعات الكهربائية للسعودية،

وذكرت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن مشترين من جميع انحاء المملكة العربية السعودية حرصوا على عقد اجتماعات مع البعثة التجارية المصرية التي تضم 16 شركة وهناك توافقا في الرؤى حول تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين وزيادة التبادل التجاري بين مصر والمملكة في القطاعات الهندسية المختلفة.