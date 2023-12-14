تنتهي 17 يناير.. تعرف على مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للتعليم الفني بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت مديرية التربية والتعليم في القليوبية، مواعيد بداية امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول في مدارس التعليم الفني (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي ومزدوج).

وشددت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية على الجميع بضرورة تحقيق الانضباط والنظام داخل وخارج اللجان الامتحانية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول والالتزام بقانون 205 لسنة 2020 بعدم الإخلال بأعمال الامتحانات وعدم اصطحاب التليفون المحمول نهائيا باللجان.

وأكدت مدير تعليم القليوبية، على مسئولي الاستراحات، ضرورة تجهيز وتوفير الاحتياجات، لافتة إلى الانتهاء من أعمال الصيانة والسباكة والكهرباء، مع التشديد على الالتزام بتنفيذ التعليمات والملاحظات أثناء متابعة الاستراحات، وتأكيد زيادتها هذا العام نظرًا للتوسع في عدد اللجان، وخاصة القريبة من لجان السير ومقر تقدير الدرجات، وفق توجيهات وزير التربية والتعليم.