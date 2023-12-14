شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر:مشاركة المصريين فى انتخابات الرئاسة غير مسبوقة وعكست إرادة المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية للشعب المصرى رسالة قوية للعالم، خاصة وأنها شملت الشرائح الاجتماعية المصرية المختلفة، ومن ثم فإن أنماط التصويت تتجه إلى الخريطة الانتخابية بأكملها، وأن المشهد الانتخابي يشهد إقبالاً كبيرًا من قبل المصريين على التصويت، مما يعكس إرادة المصريين فى المشاركة الفعالة فى العملية الديمقراطية وهو ما يعزز الشعور بالانتماء والمسؤولية تجاه مصر.

وأضاف غنيم، أن دور الشباب ومشاركته الكبيرة، يعتبر ظاهرة جديدة بهذه الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن المواطن المصري أرسل رسالة للعالم بأنه يمارس حقه الدستوري، ويعلن اصطفافه خلف الوطن بهذه الفترة العصيبة التي يمر بها، إذ كان هناك مؤامرة تحاك ضد الوطن فى خضم أحداث الحرب على غزة، لافتا إلى أنه بداية المشهد الانتخابى كانت من تصويت المصريين بالخارج من خلال 121 دولة، إذ نزل المصريين للإدلاء بأصواتهم رغم درجات الحرارة التى وصلت فى بعض البلاد إلى تحت الصفر، وطول المسافة التى قطعها المصريون.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن المشاركة الكبيرة من المواطنين فى الانتخابات الرئاسية في ظل الظروف الراهنة التى تمر بها الدولة المصرية والتحديات الخارجية والظروف التى تواجهها المنطقة بالكامل واجب وطنى ومسئولية وهو ما نجح المصريين في ترجمته في صورة قرارات على أرض الواقع، وذلك من خلال حشد غير مسبوق وهو ما أكد التفاف الشعب المصرى خلف دولته ودعمها فى ظل هذه الأجواء، كما أن المشاركة تدعم وتعزز الديمقراطية الحقيقة.