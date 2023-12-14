شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بـ"مستقبل وطن": المصريون ضربوا أروع المثل بالمشاركة بانتخابات الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد بيومى قاعود، عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالجيزة، أن الشعب المصرى سطر ملحمة وطنية وشعبية بالمشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية وتابع قائلًا: أن هذه المشاركة بمثابة رد قاطع على المشككين والمحبطين، وان المصريين لديهم الوعى بما تواجهه الدوله المصرية من تحديات إقليمية ودولية.

وأكد القيادى بحزب مستقبل وطن بالجيزة، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن المصريين ضربوا أروع المثل فى المشاركة فى العملية الانتخابية، الأمر الذى بعث برسالة بأن الشعب المصرى يقف صفًا واحدًا خلف الوطن، مشيرًا أن الشعب المصرى يظهر معدنه وقدت الشدة، فالانتخابات الرئاسية تجرى فى توقيت صعب حيث تمر المنطقة بأزمات وكذلك تحديات كثيرة.

وقال "بيومي"، إن أحد أبرز المشاهد فى الانتخابات هى مشاركة الشباب بكثافة والمرأة أيضًا وكبار السن، ليعكس مدى حرصهم على أداء واجبهم الوطنى وحقهم الدستورى فى المشاركة فى أهم إستحقاق دستورى وهى الانتخابات الرئاسية

وتعد الانتخابات الرئاسية 2024، خامس انتخابات تعددية بين أكثر من مرشح منذ عام 2005 وحتى الآن وثالث انتخابات تنافسية وتعددية بعد ثورة 30 يونيو 2013، والتى يحق لـ67 مليون مواطن التصويت فيها، وأجريت الانتخابات الرئاسية، فى 11 ألفا و631 لجنة فرعية تحت إشراف قضائى كامل بلغ نحو 15 ألف قاض.