شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المستقلين الجدد يتوقع: لن تكون هناك أى طعون على الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع حزب المستقلين الجدد، أنه لن يكون هناك طعونا علي الانتخابات اليوم وغدا طبقا للجدول المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات بان يومي 14 و 15 مخصصان لتقديم أى طعون والبت فيها.

وأكد الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، أن الانتخابات لم تشهد أى تجاوزات تستوجب أى طعون وهذا ما شهد به العالم كله في كل وسائل الإعلام العربية والعالمية.

وأضاف "عناني" أن العملية الانتخابية برمتها تمت في إطار قواعد قانونية ودستورية والتزام كامل من الناخبين والمرشحين وتحت سيطرة الهيئة الوطنية للانتخابات، وساعد في ذللك خروج جموع الشعب بكثافة وهو من أحد أهم الضمانات لمنع أي تجاوزات أو خروقات.

وأكد الحزب أن حملات المرشحين الأربعة أكدت في بيانتها تعليقا علي تصويت المصريين في الخارج وفي الداخل أنها لم تشهد أي تجاوزات وهو الأمر، مشددا على أنه لن تكون هناك أي طعون علي الانتخابات.