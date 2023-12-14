بري أعاد مشروع قانون "الكابيتال كونترول" إلى اللجان بطلب من ميقاتي

أشارت مراسلة "النشرة" في مجلس النّواب، إلى أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي طلب خلال الجلسة التشريعية، إعادة مشروع القانون رقم 9014، المتعلّق بوضع ضوابط استثنائيّة وموقّتة على التّحاويل المصرفيّة والسّحوبات النقديّة (الكابيتال كونترول) إلى الحكومة لدرسه، مؤكّدًا أنّه يجب أن يكون ضمن سلّة متكاملة مع قوانين إصلاحيّة أخرى".

وذكرت أنّ "رئيس المجلس نبيه بري أمهل ميقاتي شهرين للعودة بمشروع القانون، ضمن سلّة متكاملة، وأعلن إعادته إلى اللّجان".

ولفتت إلى أنّ "المجلس أقرّ مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9288، المتعلّق بطلب الموافقة على إبرام اتفاقيّة قرض مع البنك الأوروبي للتثمير، للمساهمة في تمويل مشروع الطّرق والعمالة في لبنان معدّلًا، ومشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9204، المتعلّق بطلب الموافقة على إبرام اتفاقيّة قرض رقم (1061) بين لبنان والصّندوق الكويتي للتّنمية الاقتصاديّة العربيّة، لتمويل مشروع إنشاء منظومات للصّرف الصحّي في قضاء البترون".

وبيّنت أنّ "المجلس أقرّ أيضًا مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9910، المتعلق بطلب الموافقة على إبرام اتفاق بين حكومة لبنان والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بشأن الوضع القانوني للاتحاد الدّولي في لبنان".