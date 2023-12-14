أصدر رئيس حكومة تصريف الأعمال ​نجيب ميقاتي​، مذكّرةً إداريّةً رقم 27/2023 عن إقفال الإدارات العامّة والمؤسّسات العامّة والبلديّات، بمناسبة عيدَي الميلاد المجيد ورأس السّنة الميلاديّة و​عيد الميلاد المجيد​ لدى الطوائف الأرمنيّة الأرثوذكسيّة، جاء فيها: "استنادًا للمرسوم رقم 15215 تاريخ 27/9/2005 وتعديلاته، الّذي يحدّد الأعياد والمناسبات الرّسميّة، تقفل كلّ الإدارات العامة و​المؤسسات العامة​ والبلديّات يومَي الإثنين الواقع فيهما 25/12/2023 و1/1/2024، وذلك بمناسبة عيدَي الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، وتقفل يوم السّبت الواقع فيه 6/1/2024 كلّ المؤسّسات العامّة الّتي تخضع لدوام خاص وتعمل خلال هذا اليوم؛ وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد لدى الطّوائف الأرمنيّة".

كانت هذه تفاصيل خبر مذكرة بالإقفال أيام 25/12/2023 و1/1/2024 و6/1/2024 بمناسبة الميلاد ورأس السنة والميلاد لدى الطوائف الأرمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.