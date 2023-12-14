سلطات العراق: حددنا هوية مهاجمي السفارة الأميركية وبعضهم على صلة بالأجهزة الأمنية

أعلن المتحدّث باسم رئيس الوزراء العراقي اللواء يحيى رسول، في بيان نشره مكتبه، أن النتائج الأولية للتحقيق في الهجوم الصاروخي على السفارة الأميركية الأسبوع الماضي، بينّت أن بعض المهاجمين "على صلة بالأجهزة الأمنية".
وذكر أنّ "أجهزتنا الأمنية تمكنت بعد جهد فني واستخباري مكثّف، من تحديد هوية الفاعلين"، فيما "بيّنت المعلومات الأولية أن بعضهم، مع الأسف، على صلة ببعض الأجهزة الامنية"، مضيفًا "قامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على عدد منهم" كذلك.
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