بوشكيان شارك بالقمة العربية لريادة الأعمال في المغرب: لزيادة التبادل والتجارة بين البلدان العربية

تابع وزير الصّناعة في حكومة تصريف الأعمال النّائب جورج بوشكيان زيارته إلى المغرب، حيث شارك في القمّة العربيّة لريادة الأعمال والمشاريع الصّغيرة والمتوسّطة: "من الصمود الى الازدهار"، الّتي نظّمتها منظّمة الإسكوا.
والتقى مجموعة من اللّبنانيّين في مدينة مراكش وحاورهم، وتمنّى لهم التّوفيق في أعمالهم ودراستهم. وأكّد لهم أنّ "لبنان يمرّ بمرحلة صعبة في هذه الظّروف الدّقيقة، وعلى الرّغم من ذلك يتمسّك اللّبنانيّون بوطنهم، ويصرّون على مواجهة الصّعوبات والتّحدّيات، كمل تعمل الحكومة برئيسها وأعضائها من أجل تخفيف الأعباء وتجاوزها؛ بالتّواصل مع المجتمع الدولي المتضامن مع القضيّة اللّبنانيّة".
كما جال بوشكيان في المعرض المرافق للقمّة، وهنّأ المغرب و"الإسكوا" على حسن التّنظيم، داعيًا إلى التّعاون والتّنسيق وفتح الأسواق، لزيادة التّبادل والتّجارة بين البلدان العربيّة.
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