الطقس غدا غائم والحرارة فوق معدلاتها جبلا وداخلا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة، فوق معدلاتها الموسمية على الجبال وفي الداخل، كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية".

واوضحت ان "الطقس المتوقع في لبنان نهار الخميس قليل الغيوم الى غائم جزئياً و رياح ناشطة احيانا في المناطق الشمالية مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية كمت يتكون الضباب على المرتفعات مما يؤدي الى سوء الرؤية. والجمعة غائم جزئيًا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية على الجبال وفي الداخل كما يستمر ظهور الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية".

ولفتت الى ان "نهار السبت غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة دون تعديل بدرجات الحرارة. والأحد قليل الغيوم الى غائم جزئيًا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية".