كركي: 581 مليار ليرة للمستشفيات بدل علاج مرضى غسيل الكلى منذ مطلع العام 2023

أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، بأنّ "على دفعات متتالية وفورية، وعلى اعتبار أن مرضى غسيل الكلى هم على رأس أولويات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإيفاء منه بالتزامه ألا يتكبد هؤلاء المرضى أية أعباء إضافية، أعطى المدير العام للصندوق محمد كركي توجيهاته اليوم بتاريخ 14/12/2023 الى الدوائر المالية المختصة لتحويل مبلغ 102 مليار ل.ل. إضافية كمستحقات عن بدل علاج مرضى غسيل الكلى بعد أن كان قد سدد نهاية الشهر الماضي دفعة بلغت قيمتها 125 مليار ل.ل. ليصبح مجموع ما تم دفعه منذ بداية العام 2023 حوالي 581 مليار ل.ل".
واعتبر المدير العام أنّ "واجب الضمان تأمين تغطية صحية كاملة لمرضى غسيل الكلى (100 في المئة على حساب الصندوق) فهم بمعظمهم معدومو الدخل حيث يحتاجون الى حوالي 3 جلسات أسبوعية ولا يستطيعون العمل".
ومن جهة أخرى، أكد كركي وقوفه إلى جانب المستشفيات، مشددًا على "أهمية رفدها بالموارد المالية المستحقة لها بأسرع فرصة ممكنة كي تستطيع أن تكون على جهوزية عالية في ظل الظروف الأمنية غير المستقرة والدقيقة التي تمر بها البلاد".
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