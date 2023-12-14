عبد المسيح: أتواجد مع زملائي في "تجدد" بحرم المجلس مع تحفظنا على التشريع بظل شغور مركز الرئاسة

نشر النّائب ​أديب عبد المسيح​، على مواقع التّواصل الاجتماعي، صورتين من ​الجلسة التشريعية​ "الّتي ستبتّ بموضوع رفع السنّ التّقاعدي لجميع الضبّاط و الأفراد في السّلكَين العسكري والأمني، الّذي يتعلّق بمصلحة ​لبنان​ العليا".

ولفت، إلى "أنّني التزمت مع زملائي في كتلة "تجدد" بالتّواجد في حرم المجلس، مع تحفّظنا على التّشريع بظلّ شغور مركز ​رئاسة الجمهورية​".