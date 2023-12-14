- 1/2
- 2/2
نشر النّائب أديب عبد المسيح، على مواقع التّواصل الاجتماعي، صورتين من الجلسة التشريعية "الّتي ستبتّ بموضوع رفع السنّ التّقاعدي لجميع الضبّاط و الأفراد في السّلكَين العسكري والأمني، الّذي يتعلّق بمصلحة لبنان العليا".
ولفت، إلى "أنّني التزمت مع زملائي في كتلة "تجدد" بالتّواجد في حرم المجلس، مع تحفّظنا على التّشريع بظلّ شغور مركز رئاسة الجمهورية".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد المسيح: أتواجد مع زملائي في "تجدد" بحرم المجلس مع تحفظنا على التشريع بظل شغور مركز الرئاسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.