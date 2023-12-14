شقير ناقش مع نقيب المحامين بالاستحقاقات المختلفة وتوافق على ضرورة إعادة تفعيل المؤسسات الدستورية

ناقش رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير، مع نقيب المحامين فادي المصري في الكثير من الأمور المتعلقة بالأوضاع في البلاد والاستحقاقات المختلفة، وكان توافق على ضرورة إعادة تفعيل المؤسسات الدستورية بدءاً برئاسة الجمهورية عبر إنتخاب رئيس للجمهورية فوراً وتشكيل حكومة جديدة وتفعيل عمل المجلس النيابي وتفعيل الحياة الديموقراطية في البلاد.

ولفت شقير الى ان "الوضع الإقتصادي وإعادة أموال المودعين شكل مادة نقاش أساسية، حيث كان هناك تطابق في وجهات النظر لا سيما في موضوع إعادة الودائع الذي يعتبر من الأولويات الأساسية لدى الطرفين والضغط على السلطة وجميع المعنيين لوضع برنامج واضح لإعادتها، كما كان تشديد على ضرورة حماية وتحفيز القطاعات الإقتصادية والمهن الحرة التي تشكل ركيزة صمود البلد ونهوضه".