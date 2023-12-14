قائد الحرس الثوري الإيراني: أميركا ستخسر المعركة السياسيّة عبر دعمها لإسرائيل

أشار قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، إلى أنّ "الولايات المتحدة الأميركيّة خسرت المعركة الأخلاقيّة عبر دعمها لإسرائيل وستخسر المعركة السياسية أيضًا". وأكّد أنّه "لم يبقَ الكثير على انهيار الكيان الصهيوني والنصر عليه سيكون قريبًا". ويأتي ذلك، في وقت تستمر فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي تتضمن توغلًا بريًا تتصدى له الفصائل الفلسطينية.

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