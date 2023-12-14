بوتين: السلام مع أوكرانيا ممكن في حالة واحدة فقط

ياسر رشاد - القاهرة - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، إن السلام ممكن مع أوكرانيا فقط بعد تحقيق موسكو أهدافها في الحرب المستمرة منذ قرابة عامين.

وصرح في مؤتمره الصحفي السنوي بموسكو "سيكون هناك سلام عندما نحقق أهدافنا.. إنها لا تتغير.. سأذكركم بما تحدثنا عنه: استئصال النازيّة ونزع سلاح أوكرانيا وحيادها".

وقال بوتين "بالنسبة لنزع السلاح، لا يريدون التفاوض وبالتالي نحن مضطرون لاتخاذ تدابير أخرى من بينها تدابير عسكرية".

وأضاف أن الجانبين "وافقا على ذلك خلال محادثات في إسطنبول"، لكن أوكرانيا كما قال تنصلت لاحقا من الاتفاقات.

وتابع "إما أن نتفق أو نسوّي (المسألة) بالقوة".

وطالب بوتين أوكرانيا بأن تظل محايدة، وألا تنضم إلى حلف شمال الأطلسي ( الناتو).

وبشأن العلاقات مع واشنطن، أكد بوتين أنه لا شروط أساسية لاستعادة العلاقات مع الولايات المتحدة وعليها أولا احترام روسيا، لافتا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي فقدت سيادتها إلى حد كبير وتتخذ قرارات تضرها.

واعتبر الرئيس الروسي أن بلاده لم تفسد علاقاتها مع أوروبا، بل أن الدول الأوروبية هي من قامت بذلك متجاهلة مصالح روسيا.