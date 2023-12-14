شكرا لقرائتكم خبر عن النائب إبراهيم الديب: المشاركة فى الانتخابات غير مسبوقة ورسالة للعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب عن حزب مصر الحديثة، إن مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية بهذا الحشد يعكس حرص المصريين على المشاركة فى رسم مستقبل أفضل، مؤكدا أن الهيئة العليا للانتخابات قادت تلك المسيرة باحترافية ونزاهة وكانت على مسافة متساوية من جميع المرشحين بما يعد تأسيسا لعرف سياسي ونموذج يحتذى به في النزاهة والشفافية والمصداقية.

وأشار الديب، إلى أن المشاركة تحمل رسالة قوية للعالم بأن المصريين جميعا يقفون صفا واحدا خلف وطنهم، لافتا إلى أن المشهد الانتخابي شهد إقبالاً كبيرًا من قبل المصريين على التصويت، مما يعكس إرادتهم في المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية وهو ما يعزز الشعور بالانتماء والمسؤولية تجاه مصر.

ولفت عضو مجلس النواب، عن حزب مصر الحديثة، إلى أن العملية الانتخابية تمت بشكل بسيط ومنظم حيث قامت الهيئة الوطنية للانتخابات بتوفير الإجراءات اللازمة لمتابعة سير العملية الانتخابية من خلال تعيين مراقبين من الهيئة للتأكد من تطبيق القوانين واللوائح الانتخابية بشكل صحيح، وللتأكد من عدم وجود أي تجاوزات أو تلاعب في العملية الانتخابية وتعتبر هذه الإجراءات ضمانًا لنزاهة العملية الانتخابية وتعزيز الثقة في نتائجها.