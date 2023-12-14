عدوان: بات محسومًا أن مسألة تأخير تسريح قائد الجيش ستحصل في مجلس النواب

أشار عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​جورج عدوان​، بعد رفع ​الجلسة التشريعية​ إلى السّادسة مساءً، إلى أنّ "أمرًا مهمًّا جدًّا حصل اليوم، وسيكون له تأثير أساسي على مسار الأمور. وقد أوضحت في بداية الجلسة أنّه في حال اتّخذت الحكومة قرارًا بتأخير تسريح قائد الجيش، فهذا قرار إداري، يرتكز على مادّة من قانون الدّفاع".

ولفت إلى أنّ "الاقتراحات الّتي تقدّمنا بها، هي تعديل مادّة قانونيّة. بالتّالي، قرار الحكومة سواء اتُخذ أو لم يُتّخذ، فلن يؤثّر على مجرى الأمور. وبغضّ النّظر عمّا ستفعله الحكومة، سيناقش مجلس النّواب المادّة 56 من قانون الدّفاع".

وذكر عدوان "أنّنا توصّلنا الى صيغة جامعة بين الكتل النيابية حول مشروع قانون التّمديد للقادة العسكريّين ولقطع الطّريق على العرقلة، ومسألة تأخير التّسريح بات محسومًا أنّها ستحصل في ​مجلس النواب​، حتّى وإن حصل في الحكومة". وأكّد أنّ "موقفنا لم يتغيّر، و"نحن مش جايين نشرّع"، وبظلّ ما يجري نستشعر خطرًا داهمًا يتطلّب منّا ما هو غير عادي".