"النشرة": قصف مدفعي إسرائيلي على أطراف شيحين ومروحين واستهداف منزل في عيتا الشعب

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في الجنوب، أنّ "صاروخًا مسيّرًا إسرائيليًّا استهدف منزلًا في بلدة ​عيتا الشعب​، كان قد تعرّض للقصف يوم أمس". وأفاد بـ"قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف أطراف بلدتَي شيحين و​مروحين​ الجنوبيّتَين".

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